“Перший в історії України”: тернополянин здобув “срібло” на чемпіонаті Європи з джиу-джитсу

14 лютого, після довгої перерви через пандемію коронавірусу, у Римі (Італія) стартували змагання найбільшої ліги IBJJF (International Brazilian Jiu-Jitsu Federation), на які чекали представники бразильського джиу-джитсу зі всього світу.

16 лютого у дивізіоні фіолетових (пурпурних) поясів змагався і спортсмен з Тернополя – один із найкращих борців української Ліги TMS Сергій Кіналь.

Сергій провів чотири сутички, три з яких завершив достроково больовими прийомами. У четвертому поєдинку Кіналь поступився ізраїльському спортсмену, посівши друге місце у турнірній таблиці IBJJF.

«Безумовно, я був націлений на перше місце і наступного разу обов’язково заберу своє. Я задоволений своїми сутичками та рівнем, який мені вдалося показати на такому престижному турнірі. Хочу подякувати українському ком’юніті бразильського джіу-джитсу за підтримку, для мене це безцінно», – наголосив спортсмен.

До слова, тернополянин Сергій Кіналь, володар фіолетового поясу з бразильського джиу-джитсу, став першим в історії України, хто здобув срібло на чемпіонаті Європи у цій федерації.

Вітаємо Сергія з нагородою та бажаємо нових спортивних перемог та досягнень!