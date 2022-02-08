Атмосферні фронти з північного заходу йдуть на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, вони сприятимуть вітряній погоді, а на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Місцями можливі опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

Як повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології, вночі пориви північно-західного вітру сягатимуть 15 – 20 м/с. Відтак у краї оголосили І рівень небезпеки — жовтий.

“Вітри та усілякі цікаві атлантичні події продовжують відвідувати Україну. Ось і 9-го лютого до нас прийдуть атмосферні фронти з північного заходу Європи. Мокрий сніг та дощ очікуються найближчої ночі на Заході України. А вже вдень в Україні опади послабшають — нічого суттєвого протягом дня середи не передбачається. Вітер буде знову північно-західний, 5-12 метрів за секунду, ймовірні штормові пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря в більшості областей особливо не зміниться, вночі невеликий “мінус”, вдень близько нуля. До кінця тижня ніякого суттєвого похолодання в Україні не буде, навіть навпаки – трохи потепліє, істотні опади — навряд. Хіба що вітер очікується поривчастим, некомфортним.

Але це якраз характерне явище для перехідного сезону від зими до весни, коли починає перебудовуватися атмосфера на нові радісні синоптичні процеси”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, до кінця тижня зберігатиметься тенденція до потепління. Втім, через перепади температурних показників у жителів краю може погіршуватися самопочуття.