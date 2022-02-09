На Тернопільщині оголосили перший рівень небезпечності.

За прогнозами обласного центру з гідрометеорології, 10-11 лютого на окремих ділянках доріг очікується ожеледиця. Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.

Щодо температурних показників, то вони залишатимуться плюсовими та зберігатимуть тенденцію до підвищення. Місцями можливі опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

“У четвер буде тепла погода. Температура повітря впродовж дня становитиме +5 +10 градусів! На Заході місцями навіть до +12 градусів. Вітер очікується із південного заходу, заходу, помірний, місцями пориви до сильного. Мокрий сніг та дощ ймовірні найближчої ночі на Заході. На решті території України — без істотних опадів”, — повідомила синоптик Наталка Діденко.

Рятувальники просять водіїв відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть призвести до створення аварійних ситуацій. Також у період погіршення погодних умов не варто залишати авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та узбіччях, аби не заважати працювати спецтехніці.