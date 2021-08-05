Штормове попередження оголосили на Тернопільщині. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, у регіоні пройдуть сильні грози. Синоптики попереджають про перший рівень небезпеки.

Мінлива хмарність з проясненнями, висока ймовірність опадів, сильні вітри та шквали — такі погодні умови передбачають синоптики цими днями на Тернопільщині. Під час опадів температурні показники відчутно знижуватимуться.

“Грози гримітимуть у Німеччині, Центральній Європі, досягатимуть Хорватії, прийдуть в Україну. У західних областях спостерігатимуться короткочасні грози та зливи, часом опади супроводжуватимуться шквалами. У п’ятницю дощ може змінитися серйознішою зливою у поєднанні із шквалом. Температура повітря в Україні найближчим часом коливатиметься в незначних межах, спека поки що йти не хоче”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, до кінця тижня погода на Тернопільщині буде мінливою. А температурні показники зберігатимуться на комфортному рівні.