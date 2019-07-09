Глава партії “Слуга народу” Дмитро Разумков, який розмовляє і пише російською, не має наміру переходити на державну мову, “поки окуповані Крим і Донбас”.

Політик вважає, що мовне питання не є пріоритетним для суспільства, пише Лівий берег.

“Якщо ми говоримо про мою українську мову, то я говорив і говорю, що поки у нас є окуповані території на Сході, поки у нас анексований Крим, я під час ефірів буду використовувати російську мову – щоб ніхто не захотів прийти і мене тут “захищати”. у мене все добре, як у людини, яка розмовляє російською мовою”, – зазначив політик.

Він вважає, що на сьогодні питання державної мови поки не є пріоритетним.

“Я не впевнений, що українська мова сьогодні є головною проблемою українського суспільства. Якщо ми говоримо про захист державної мови, то, звичайно, захищати і розвивати державну мову треба. Але, я вважаю, не тими механізмами та пропозиціями, які використовували представники попередньої команди”, – заявив Разумков.

“Якщо ми говоримо про популяризацію мови, то треба було йти шляхом створення умов для того, щоб сьогодні більш широко використовувалася державна мова. Це не було зроблено, ми пішли “шляхом батога”, – додав він.

Нагадаємо, 13 червня в ефірі іншого телеканалу Разумков заявив, що почне говорити українською, коли стане народним депутатом.

25 квітня Верховна Рада прийняла законопроект №5670-д “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.