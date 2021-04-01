1 квітня, близько 9 години ранку на електронну пошту ГУНП в Тернопільській області надійшов лист, про те, що в будівлі Бучацького районного військового комісаріату закладено вибуховий пристрій.

На місце події виїжджали усі екстрені служби. Вибухотехніки разом з кінологами обстежили будівлю та прилеглу територію з метою виявлення можливого небезпечного предмету.

Інформація про замінування не підтвердилася, вибухівки поліцейські не виявили.

Відомості про подію правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 259 Кримінального кодексу України « завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності».

Проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення псевдомінера.

Нагадаємо, в березні Верховна рада України посилила кримінальну відповідальність за неправдиве повідомлення про мінування.

До внесення цих змін санкція статті передбачала від 2 до 6 років ув’язнення – якщо неправдиве повідомлення про мінування було зроблене вперше без тяжких наслідків. Водночас за повторне вчинення даного злочину або таке, що призвело до тяжких наслідків, передбачалося покарання від 4 до 8 років за ґратами.

Тепер за змінами до Закону введено покарання з 4 до 8 років – вже за перше неправдиве повідомлення про мінування, навіть якщо воно не мало тяжких наслідків, але стосується наступних споруд: критично важливі об’єкти інфраструктури, об’єкти чи споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади, заклади охорони здоров’я.