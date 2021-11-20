Минулої доби на Тернопільщині від COVID-19 щепили понад шість тисяч жителів краю. Відтак наразі в області імунізовано першою дозою майже половина населення.

Попри зростання показників вакцинації, рівень імунізованого населення є недостатнім для формування колективного імунітету. За словами лікарів, проблемою є антивакцинальні настрої та фальсифікація сертифікатів вакцинації.

«В області може проводитися близько десяти тисяч щеплень за добу. Але через певну пасивність населення, неправильне розуміння вакцинації, ми маємо на сьогодні нижчі показники, аніж які нам потрібні. Але ми не найгірші в Україні, у нас середні відсотки відповідають загальноукраїнським. Тим не менш, це не може бути аргументом, тут висновок один – якщо ми хочемо побороти коронавірус, повернутися до нормального життя, то ми маємо вакцинуватися. Бачимо, що коли люди мають необхідність виїзду за кордон, вони вакцинуються, або під час додаткових обмежень також збільшилися темпи вакцинації», – каже Володимир Паничев.

У МОЗ поставили завдання досягти 80% вакцинації населення до кінця року. Втім, через антивакцинальні настрої область значно відстає від планових показників.