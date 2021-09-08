Два великі та один малий проекти вже подали тернополяни на конкурс «Громадський бюджет 2022». Дві ідеї пропонують реалізувати на «Дружбі» та одну на «Східному», дві з них – на території шкіл.

Відновити колишній міні-стадіон на вулиці Назарія Яремчука пропонує Ігор Петринюк. Там необхідно вкласти штучне покриття, обгородити майданчик сіткою, облаштувати вхід, зробити освітлення та встановити футбольні ворота. Вартість проекту – 1,5 мільйона гривень.

Ще один великий проект запропонували реалізувати у школі №16. Стосується він благоустрою шкільного подвір’я.

– В нашій школі є простір де можна проводити не тільки перерви, а й уроки, але немає належного облаштування території, організації дозвілля та відпочинку дітей на свіжому повітрі, – пише Лариса Бугера, автор. – Внутрішній дворик школи можна використати для проведення уроків за стандартами НУШ. Новий освітній простір буде мотивувати учнів до навчання, а разом з тим і до творчості, комунікації і допоможе зняти втому і перенавантаження. Він має бути динамічний, яскравий, сучасний, інтерактивний та комфортний. У ньому треба облаштувати зони релаксу, активного відпочинку, читання, навчання. Для цього необхідно закупити матеріали для озеленення території; накриття для літнього класу; меблі для зовнішнього використання; встановити альтанку; зробити доріжки з бруківки; облаштувати активні ділянки для творчості.

За підрахунками автора на реалізацію такої ідеї необхідно два мільйони гривень.

Ще один, але вже малий проект, пропонується реалізувати на території школи № 17. Це облаштування ігрового майданчика для дітей молодшого віку та дітей з особливими потребами. Вартість проекту – 500 тисяч гривень.

Для жителів громади, які тільки планують подати власну ідею на конкурс 14 вересня проведуть онлайн-консультацію. Відбудеться вона на платформі ZOOM о 13.00. Щоб приєднатися до консультації, необхідно заповнити форму за посиланням. Згодом на вказну електронну пошту прийде сповіщення на приєднання до зустрічі. Таке навчання для авторів відбуватиметься щотижня до 30 вересня 2021 року. Про час та місце зустрічі повідомлятимуть на сайті міської ради.