Перші літні вихідні порадують жителів Тернопільщини лагідним теплом, – кажуть метеорологи.

Стовпчики термометрів підвищуватимуться до двадцяти п’яти градусів тепла у денну пору. Щодо інших регіонів України, то переважно спостерігатиметься тридцятиградусна спека.

«Взагалі в суботу – неділю найспекотнішими в Європі будуть Україна, Іспанія та Португалія. Літо в Україні у більшості областей розпочнеться за умов +24+30 градусів. На Заході – трохи нижче, +20+25 градусів. Атмосферні фронти далекого північного циклону зумовлять дощі з грозами. Грози можуть супроводжуватися шквалом та градом! Звичайно, Захід також отримає свою чергову порцію вологи, проте 1-2 червня опади тут хоча б перериватимуться сонячними проясненнями», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Щодо попередніх прогнозів метеорологів, то погодні умови на початку червня в області будуть досить мінливими. Втім, спостерігатиметься чітка тенденція щодо підвищення температурних показників.

Софія Романська