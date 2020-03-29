Історично-пізнавальне видання підготували працівники Тернопільської обласної бібліотеки для молоді.

Це бібліографічний покажчик “Галицькі перші леді: цікаві історії про жінок, що стали першими”. У ньому вміщені біографії десяти відомих галичанок, які стали першими у царині мистецтва й освіти, науки та медицини, військової справи та громадсько-політичного життя.

«Вони ламали стереотипи і догми щодо ролі жінки у суспільстві, дозволили собі проявити характер, сказати обставинам «ні» і будувати власні долі так, як хотіли», – йдеться у передмові укладача видання.

Книга розповідає про: Климентину Авдикович-Глинську – першу бізнес-леді, засновницю кондитерської фабрики “Фортуна нова”; Наталію Кобринську – письменницю, чия культурно-громадська феміністична діяльність є вагомим внеском у суспільно-демократичний рух; Соломію Крушельницьку – видатну оперну співачку, першу жінку, яка сіла за кермо автомобіля; Олену Кульчицьку – художницю, яка першою здобула професійну мистецьку освіту; Леонтину Лучаківську – авторку першої україномовної кулінарної книги; Костянтину Малицьку – першу українську вчительку, авторку слів пісні “Чом, чом земле моя”; Софію Окуневську – першу жінку-лікарку в Австро-Угорщині та першу українку з Галичини, що здобула університетську освіту; Мілену Рудницьку – правозахисницю, журналістку, яка першою з жінок розповіла про Голодомор 1932-33 роках в Україні; Олену Степанів – першу з жінок, яку зарахували на військову службу у званні офіцера; Софію Яблонську – першу українку-мандрівницю, що здійснила навколосвітню подорож.

Видання, як зазначаютьу біблотеці, розраховане на широке коло читачів. Окрім біографій, воно містить списки рекомендованої літератури, іменний та географічний покажчики. Прочитати книгу “Галицькі перші леді” можна тут.

Ольга Трач