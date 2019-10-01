Жовтень в Україну прийде теплим і лагідним, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Упродовж доби у західному регіоні стовпчики термометрів підвищаться до двадцяти трьох градусів вище нуля. Дощі ненадовго попрощаються з нашим краєм.

Лагідне осіннє потепління на початку жовтня охопить більшість регіонів України. Цими днями всюди спостерігатиметься розкішна погода.

«Температура повітря протягом дня очікується +17+23 градуси, хіба на Півночі свіжіше, +14+17 градусів. Дощів не передбачається, лише вздовж північного кордону є ймовірність невеликих опадів, а також на крайньому сході. 2 жовтня погода в усій Україні очікується розкішною – сонячною та теплою», – зазначає Наталка Діденко.

Триватиме осіннє потепління в Україні упродовж тижня. Втім, на Тернопільщині розкішну погоду можуть дещо підпсувати дощі.

Софія Романська