Перші бійці штурмової бригади «Лють» пішли на навчання. Хлопці та дівчата наразі освоюють надання першої медичної допомоги. Попереду у них – заняття на полігоні.

«Лють» – це новостворений підрозділ в системі МВС, який допомагатиме Збройним силам України. Нині штурмова бригада – у процесі навчання.

«Завдання цього підрозділу – допомога Збройним Силам України. З 2014 році багато добровільних формувань було створено у системі МВС. Ці формування зарекомендували себе досить якісно, це і бійці бригади «Тернопіль», до прикладу. Бригади поліцейських – це консолідація всіх сил. Окремі підрозділи працювали у різних спеціальних операціях. Консолідація цих сил дозволить правильно використовувати всі засоби задля допомоги Збройним Силам України, для зачистки територій, для звільнення окремих територій. На сьогоднішній день як система МВС, так і система поліції має достатньо сил і засобів, щоб підготувати таких людей», – каже начальник Нацполіції області Олександр Богомол.

Додамо, після закінчення війни бійці спецпідрозділу «Лють» зможуть залишитися працювати у поліції та здобути необхідну кваліфікацію. Також за ними зберігатимуть соціальні пакети військовослужбовців і поліцейських.