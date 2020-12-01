Очільник Бучацької ОТГ Віталій Фреяк, заручившись «силовою» підтримкою помічників, напав на депутата від «Довіри».

Як повідомляють Тернополяни, після засідання сесії Бучацької міської ради голова ОТГ Віталій Фреяк разом із керуючим справами міськради Василем Григоришиним та секретарем виконкому Ігорем Мариняком напали на депутата від партії «Довіра» Олега Грицака.

Спричинила конфлікт безвідповідальність новообраного голови Бучацької об’єднаної територіальної громади.

Так, після завершення сесії Олег Грицак помітив, що у залі засідань без нагляду покинули печатку міської ради. Аби нею не змогли скористатися невідомі особи у протиправних цілях, депутат від «Довіри» вирішив взяти штамп та викликати правоохоронців.

– Сьогоднішня сесія тривали три години. Після її закінчення засідали комісії. Так сталося, що бюджетна комісія, представником якої я є, трішки затрималася. Я помітив, що у міськраді вже майже нікого немає, а у залі засідань на столі лежить предмет, який нагадує печатку. Коли я переконався, що це таки дійсно вона, забрав печатку. Аби нею не зміг скористатися будь-хто у незаконних цілях, я викликав правоохоронців, щоб вони знайшли реального власника і повернули штамп, – розповідає Олег Грицак.

Однак такі дії депутата від «Довіри», вочевидь, розлютили голову ОТГ Віталія Фреяка та його помічників – Василя Григоришина та Ігоря Мариняка. Застосовуючи силу, вони вирішили відібрати печатку в Олега Грицака ще до приїду поліцейських.

– Я очікував в холі на наряд поліції. Раптом до мене підбігли керуючий справами міськради Василь Григоришин та секретар виконкому Ігор Мариняк й сказали: «віддай печатку». Я пояснив, що поверну у встановленому законом порядку, бо це цінність, а не проста річ. У той момент з’явився й Віталій Фреяк зі словами: «не займайся дурницями, віддай печатку». Троє вони напали на мене, почали викручувати руки та забирати печатку силою. Тілесних пошкоджень мені не завдано, однак фізично я відчув біль. Добре, що у цей час якраз приїхали правоохоронці. Я віддав печатку, аби вони повернули її власнику, – додав Олег Грицак.