Тернопільщина отримала субвенцію з державного бюджету на 37 мільйонів гривень.

Кошти передбачені на забезпечення Нової української школи. Втім, використати їх область не може. Оскільки субвенцію не розподілили на сесії обласної ради.

«На жаль, у нас виникла прикра ситуація, коли на сьогодні жодна з освітніх субвенцій не розподілена сесією обласної ради. Ми маємо проблемне питання, адже 1 вересня навчальні заклади, де першокласники мають навчатись у Новій українській школі, не розпочнуть навчальний процес з новим обладнанням, яке необхідне для першокласників. Це меблі й дитактичний матеріал, комп’ютерна техніка, які необхідні вчителям саме у перших класах», – зазначила начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома.

Окрім цього, область отримала 20 млн. грн. на реалізацію програми “Спроможна школа”. Втім, застосувати і цю суму до початку навчального року неможливо.

Софія Романська