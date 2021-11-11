Після легалізації грального бізнесу на території України ще не проводилась жодна перевірка закладів, які надають азартні послуги. Представники КРАІЛ назвали 26 компаній, роботу яких буде перевірено вперше. Хто увійшов до цього списку, і чи варто чогось побоюватися їхнім власникам?

У квітні 2022 року планується проведення перевірки компаній, які надають азартні послуги. Загалом вона триватиме 10 днів, і за цей час експерти мають визначити, чи в рамках закону працюють організації, перевірити фінансові звіти. При цьому враховуватимуться і думки їхніх клієнтів, зокрема щодо чесності ігор, виведення коштів, роботи співробітників загалом.

Чи готові заклади до глобальної перевірки?

На даний момент на території України працює понад 30 гральних закладів як в онлайн-режимі, так і офлайн. Щоб триматися “на плаву” та розвиватися, для них головне – постійно розширювати клієнтську аудиторію і збільшувати капіталообіг. Для цього кожен учасник азартного ринку намагається привернути увагу індивідуальними пропозиціями, можливістю брати участь у акціях, розіграшах та додатково заробляти гроші. Також останнім часом багато хто почав пропонувати скористатися спеціальним промокодом під час реєстрації, щоб отримати певні заохочення, бонуси та ін. На думку експертів, часто така можливість стає визначальною для користувачів при виборі закладу – тобто промокод тут може відіграти вирішальну роль.

Щоб зрозуміти, чи не ховаються за такими перевагами чорні схеми, і було організовано експертну перевірку. Як заявляють представники гральних закладів, вони готові до цієї процедури, оскільки їхні документи, звітності та обслуговування загалом у повному порядку. Чи так це? Час покаже.

Хто опиниться під пильною увагою КРАІЛ

За словами представників Комісії, вже визначено перелік закладів, які підпадають під державну перевірку. Ідеться про 26 компаній, що працюють онлайн та офлайн. Перша у списку організація “Лимон”, якій належить інтернет-майданчик ChampionCasino. Щодо букмекерських компаній, їх, за словами експертів, перевірятимуть у вересні 2022-го.

А чи потрібно це?

Легалізація грального бізнесу на території України зробила цей сектор максимально прозорим. Завдяки їй вищі органи тепер можуть контролювати кожен крок азартних закладів та гарантувати українським користувачам повну безпеку. На думку експертів, подібні перевірки вкрай необхідні, оскільки вони дозволяють не лише виявити та запобігти нелегальним діям з боку учасників ринку, а й сприяти поліпшенню їхнього сервісу.

Нагадаємо, що на сьогодні ліцензію отримало чимало компаній:

12 гральних закладів, що працюють у режимі онлайн;

10 залів, що пропонують відеоігри;

6 наземних закладів;

3 платформи онлайн-покеру;

2 БК.

Борис Баум зазначив, що всі ліцензовані заклади розвиваються, а це, у свою чергу, сприяє активному поповненню державної скарбниці (вона отримала вже близько 1,2 млрд грн). Планується, що гральний бізнес розвиватиметься і приноситиме країні хороший дохід і надалі. До кінця року ця цифра досягне позначки 1,5 млрд. грн.