“Пережили сувору погоду, але не пережили вандалізму”: на Тернопільщині якесь бидло зламало екзотичне дерево. ФОТО

Вандали зламали у Лановецькій громаді екзотичне дерево.

Про кричущий випадок розповіли у Лановецькій міській раді.

У 2021 році у центральному сквері Лановець було висаджено 10 саджанців магнолій. Рослина вибаглива, але гарно прийнялася та дарувала естетичну насолоду мешканцям громади.

Магнолії пережили суворі погодні зміни, але не пережили людського вандалізму.

“Громадяни! Усе, що створено на території Лановецької громади, зроблено задля вашого комфорту. Тож щиро сподіваємось, що правоохоронці встановлять винних осіб”, – зазначають у міськраді.