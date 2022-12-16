Легендарна “Пташка” Катерина Поліщук оприлюднила світлину з батьками.

Дівчина зазначила, що поки була у полоні, батьки пережили не менше за неї. І закликала любити своїх батьків, поки вони живі.

“А то мої ма і та. Люди, які пережили побільше мого. І якщо я постаріла за цей рік, то що казати про них. Вічна вдячність. Любіть батьків, поки вони живі”.

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