12 серпня жителька Тернополя Ольга Бойко відзначила свій 100-літній ювілей.

З цієї нагоди довгожительку привітали міський голова Сергій Надал та секратар ради Ігор Гірчак і побажали ювілярці міцного здоров’я, Божої опіки та бадьорості духу.

«На жаль, у Тернополі проживає лише четверо осіб, яким більше 100 років, і Ольга Бойко – одна із них. Це те покоління, що росло у дуже непростих умовах, пережило війни, каторги, переслідування, заслання. І це ті люди, які відбудовували наше місто, – наголосив Сергій Надал. – Сьогодні ці тернополяни є прикладом для нас усіх і в своїй праці, і у відношенні до суспільства, вихованні дітей та вірі у Господа Бога. Тому наш обов’язок- поважати та оберігати їх».

Довідка. Бойко Ольга Королівна народилася у 1921 році в с. Денисів, Козівського району Тернопільської області, у сім’ї сільських трудівників. Росла в родині з чотирма братами і двома сестрами. З маленьких років працювала на своєму господарстві.

У 1948 році переїхала в м. Тернопіль. Чоловік працював на залізничній колії, а Ольга Королівна – санітаркою у Залізничній лікарні. Неодноразово була донором, оскільки в неї рідкісна група крові (І «-»).

На даний час пані Ольга проживає з сім’єю у Тернополі. Виростила 5 онуків і 6 правнуків. Усіх їх оточує турботою і мудрими порадами.