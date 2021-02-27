Штраф за перехід дороги у невстановленому місці зріс від 51 до 255 гривень. Відповідний закон прийняли народні депутати. Також посилили відповідальність за ряд інших порушень правил дорожнього руху.

Як повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, посилення відповідальності за порушення ПДР пов’язане із профілактикою аварій.

«Закон передбачає збільшення штрафу за залишення місця ДТП з 255 гривень до 3400 гривень з позбавленням права керування транспортним засобом на 1-2 роки або без такого. Штраф за керування або передачу керування транспортним засобом особою, яка не має права ним керувати, збільшено з 510 до 3400 гривень, а повторне протягом року – 40 800 грн з позбавленням права керування від 5 до 7 років, можливе також оплатне вилучення авто. За керування машиною, яка була позбавлена такого права, штраф збільшено з 510 до 20 400 гривень, а повторне протягом року – 40 800 гривень з позбавленням права керування від 5 до 7 років. Зросте також штраф для пішоходів — за перехід у недозволеному місці 255 гривень, зараз 51 гривня».

Додамо, закон набуде чинності після його підписання президентом і опублікування у ЗМІ.