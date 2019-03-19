Конкурс на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у Тернопільській міській раді проводитимуть самостійно. Рішення про це прийняли на нещодавньому засіданні виконавчого комітету.

На початку лютого міська рада оголосила конкурс на вибір підприємства, яке здійснюватиме функції робочого органу зі збору та підготовки необхідних матеріалів для організації і проведення конкурсу на визначення автомобільних перевізників на автобусних маршрутах загального користування. Його результати стали відомі 11 березня. Та, як зазначив під час засідання виконкому начальник управління транспорту, комунікацій та зв’язку Ігор Мединський, бажаючих займатися цією справою не виявилося.

– Цим рішенням ми затверджуємо протокол засідання конкурсного комітету з відбору робочого органу і також доручаємо забезпечити організацію проведення конкурсу управлінню транспорту, комунікацій і зв’язку оскільки ніхто не подав на цей конкурс заявку.

У прийнятому документі вказано, що управління транспорту, комунікацій та зв’язку має здійснювати підготовку матеріалів для проведення конкурсу та подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільними перевізниками – переможцями конкурсу.

Міський голова Сергій Надал зауважив, що на цей конкурс традиційно ніхто не подає заявки. А проводять його в місті щороку, починаючи із 2009-го. Конкурс на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Тернопільської міської територіальної громади у міській раді планують провести у травні цього року.

Ольга Трач