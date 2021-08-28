Принцип роботи пристрою зводиться до того, що з підвищенням потужності мотора збільшується постачання палива. При цьому кисню в суміші також потрібно багато, але засмоктати більше в циліндр його не представляється можливим. А ось турбокомпресор стискає кисень, а потім заганяє його в циліндр за допомогою вбудованих лопатей.

Для того, щоб обертання не зменшувались, турбіні необхідно звідкись споживати енергію. Звичайно, отримувати її коштом двигуна, але оптимально застосовувати вихлопні гази. Завдяки цьому потужність витрачається в невеликій кількості, а ось ККД збільшується істотно. Конструкція турбокомпресора складається з двох корпусів:

гарячий. Турбіна, яка приймає потоки відпрацьованих газів;

холодний. Компресор для нагнітання повітря у впускний колектор. Усередині є два колеса з лопатями, а з’єднані вони віссю. Колеса розташовані в корпусі з підшипниками, системою охолодження та мастилом.

На моторі може бути встановлена як одна турбіна, так і декілька. При цьому схема встановлення може бути наступною:

паралельна, коли кожна турбіна у відповіді за конкретну частину циліндра. Може працювати за прямим або перехресним принципом;

послідовна – турбіни встановлені одна за одною. Перша працює на низьких оборотах, друга – на високих. Система бітурбо характеризується турбінами різного діаметру, а твін-турбо – однаковими за розміром. Для уникнення турбоям використовують подвійний турбонаддув, а пізніше створили моделі зі змінною геометрією.

Що підводить

Швидкість, з якою обертається вал компресора, досягає 200 тисяч обертів на хвилину. Температура газів близько 1000⁰С (бензинові) і 750-850⁰С (дизельні). Такі складні умови вимагають використання максимально міцних матеріалів для виготовлення основних вузлів. Так, корпус «равликів» роблять з жаростійкого та міцного чавуну. Тільки невеликий відсоток дефектів обумовлений зносом вузлів, а в іншому причиною є неправильна експлуатація пристрою. Фактори, що призводять до виходу з ладу турбіни:

моторне мастило низької якості. Має негативний вплив, бо мастило пов’язане з системою охолодження та тепловіддачею оливи;

несвоєчасна заміна мастильного матеріалу, що призводить до зносу та руйнування підшипників, ротора;

низький рівень оливи (оливне голодування);

сторонні предмети, що потрапили через повітряні канали, наприклад, під час засмічення або ж виходу з ладу самого фільтра;

неякісний чіп-тюнінг, який спровокував високі обороти пристрою.

Симптоми несправності

Дуже рідко турбокомпресор різко та несподівано виходить з ладу. Зазвичай завжди проявляються такі ознаки несправностей:

сторонній шум;

велика витрата мастила та пального;

поява вихлопних газів сизого або чорного кольору;

підтікання мастила;

падіння оборотів двигуна; перегрів пристрою.

У деяких ситуаціях (вихід з ладу насоса, збої в електронній системі управління) турбіна може бути не зламана, але функціонування припиняється.

Як перевірити пристрій

Щоб самостійно діагностувати турбіну на наявність зносу та несправностей, не знімаючи її, необхідно наступне:

оглянути патрубки. Наявність оливного запотівання допускається, а ось якщо його занадто багато, то це сигналізує про проблему – зношення;

перевірити крильчатку колеса турбіни. На лопаті не повинно бути пошкоджень, геометрія не порушена;

перевірити люфт вала. Осьової – назад-вперед (максимум 0,5 мм), радіальний – вліво-вправо (1 мм);

перевірка магістралі на наявність тріщин (фланці, патрубки, корпус і компресор). Перевірити роботу пристрою можна й за умови увімкненого двигуна. Буде потрібно рукою затиснути патрубок, який з’єднує нагнітач та двигун або інтеркулер, потім натиснути на газ. У разі, якщо патрубок починає здуватися, можна говорити про справність пристрою.

Поради фахівця

За якіснішою та кваліфікованою діагностикою пристрою найкраще звернутися в майстерню, де фахівець, за допомогою надійного обладнання, зможе виявити та усунути проблему. Для продовження працездатності турбіни радять дотримуватися деяких правил:

використовувати тільки рекомендоване виробником авто мастило;

своєчасно проводити заміну фільтрів та оливи. Коли пробіг досить великий, то проміжки між профілактичними замінами повинні бути скорочені у два рази;

не глушити двигун відразу ж після зупинки, а продовжити роботу ще на хвилину;

перед поїздкою прогрівати автомобіль з системою турбонаддуву, особливо в холодну пору року;

не ганяти на максимальних швидкостях;

не зловживати чіп-тюнінгом.

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