Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно начальника сектору реагування патрульної поліції одного із районних відділів ГУНП в області.

За версією слідства, поліцейський отримав від жителя районного центру 300 доларів США неправомірної вигоди. За цю суму він пообіцяв вплинути на вирішення питання працівниками Територіального сервісного центру РСЦ МВС України в Тернопільській області. Домовленість стосувалася успішної здачі екзаменів та отримання посвідчення водія.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 369-2 КК України здійснювалося прокуратурою області.