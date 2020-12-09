Цієї осені компанія Apple довела, що маленький смартфон може конкурувати на рівні з великими моделями.

Слід взагалі відзначити, що всі смартфони нової версії iPhone 12 розкупилися за мить на одному з китайських сайтів. Це доводить, що Айфони мають шалену популярність незалежно від розміру.

Новий формат

Найменший і найлегший новий флагман iPhone 12 mini має неймовірно плоскі рамки з матовим покриттям, які дарують неймовірні відчуття. Компактні габарити дозволяють його тримати завжди впевнено в одній руці. Особливостями моделі є плоскі боки, тонкі рамки, відсутність заокруглення скла дисплея та керамічне скло на задній панелі. Така модель буде особливо зручною для школяра або людини похилого віку.

Основними перевагами iPhone 12 mini є:

захищений від вологи та пилу корпус за стандартом IP68;

потужний процесор A14 Bionic;

стійке до пошкоджень скло,

інноваційне покриття Ceramic Shield.

Незважаючи на компактні розміри, Айфон 12 міні обганяє багато флагманів за показниками продуктивності. Він працює на базі брендового чіпа Apple A14 Bionic, який майже наполовину потужніше за свої попередні версії.

На презентації компанія Apple повідомила, що смартфон можна занурювати на глибину до 6,5 метрів аж до 30 хвилин. Але, варто зазначити, що гарантія Apple не поширюється на протікання корпусу.

Комплектація та аксесуари

Модель як і вся серія Айфон 12 постачається без блоку живлення та навушників. У коробці є кабель з USB Type-C на Lightning, набір документів та фірмова наклейка. Окремо в продажу представлені такі аксесуари як блок живлення, зарядна станція MagSafe, різнокольорові чохли зі зносостійкого силікону, прозорий кейс з магнітами для підключення бездротової зарядки та магнітні міні-гаманці з європейської шкіри.