Після повернення з піщано-гористої та морської Туреччини око декілька днів звикає до зелені наших тернопільських парків. Вона свіжіша, прохолодніша і, як все рідне, ближча серцю.

Втім, не лише вона. Оте око також змушує порівняти воду в рідному Сереті з водою річки Дімчай, що тече з гір у Середземне море. Порівнювати їхню чистоту і прозорість не дає змоги навіть весь прикликаний на поміч патріотизм – недаремно, мабуть, жителі Тернополя вийшли на акцію протесту проти забруднення Серету.

Те ж саме око також відзначає, що собаки в нашому парку, як і раніше, нерідко бігають без повідка і так само нерідко справляють свої природні потреби де їм заманеться – з прихильної згоди своїх господарів. У Туреччині ж для таких випадків передбачені спеціальні урни, куди власники собак викидають продукти життєдіяльності своїх улюбленців. А щодо собачих повідків, то бачити без них тамтешніх чотирилапих у громадських місцях не доводилося. Більше того, коли одного разу в місті якась… шавка (на вигляд – точнісінько як у “Діамантовій руці”. Пригадуєте: “А где же ему гулять?!”) чомусь загарчала на мене, господар так шарпнув її за поводок і щось сердито крикнув, що мені стало трохи шкода бідолашну псюру.

Окрема тема – турецькі пляжі. Мені довелося цього разу бувати на найближчому від готелю – муніципальному, куди, особливо у вихідний день, вчащали чимало місцевих мешканців. В тому числі й жінки в ісламському вбранні (чи то хидждабі, чи чадрі). Щоб не надто вже ідеалізувати бусурманів і розпинатися у компліментах на їхню адресу, зазначу, що смітять вони на пляжі добряче, недопалків на піску повно, але оскільки приходять сюди назагал тверезими (турків, які вживали б алкоголь, мені взагалі не доводилося бачити), то їхній гамір не стає настільки голосним, щоб реально заважати. Не кажучи вже про те, що через моє повне невігластво в турецькій мові чути його було значно стерпніше, ніж регулярні матюки у наших зелених і прохолодних парках…