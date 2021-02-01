Попри досить негативну та де в чому страшну репутацію азартних ігор, все ж таки варто говорити і про їх переваги, які, без сумніву, існують та підтверджуються клінічними дослідженнями. Тим не менш, у багатьох розвинених країнах світу азартні ігри є поза законом, у тому числі і в Україні. У цього є, звісно, як переваги, так і недоліки, які різняться за природою та факторами впливу. В цілому, регульований та відповідальний гральний бізнес несе значно менше ризиків та може навіть позитивно впливати на психологічне та фізіологічне здоров’я гравців. То чому ж азартні ігри так стрімко закривають та намагаються позбутися від них взагалі? Чи є якість позитивні аспекти, які могли б переконати противників азартних ігор змінити думку? Виявляється, що є.
Секрет у правильному підході
В інтернеті можна знайти дуже багато матеріалів, що розповідають про згубні наслідки залежності від азартних ігор та жорстко критикують індустрію в цілому. Існують також дослідження, що більш-менш справедливо висвітлюють азартні ігри, акцентуючи увагу як на проблеми, так і на переваги ігор. Так, психолог В’ячеслав Халанський зазначив, що азартні ігри – це свідомий вибір кожного, що може бути або способом розважитися, або перетворитися на залежність, від чого зазвичай і з’являються проблеми. Із внутрішньої точки зору, цитуємо Кароліну Величко – SEO спеціаліста сайту gamblizard.com: «Грати може кожний, проте здатність контролювати себе – це відповідальність перш за все гравців». Тобто, в цілому, азартні ігри – це те, що кожен обирає для себе: це або просто розвага, або шлях до проблем у житті. А якщо зробити правильний вибір та вміти організувати себе, то можна навіть виносити з цього користь.
Позитивний вплив азартних ігор на здоров’я
Ось лише декілька прикладів того, як азартні ігри можуть бути корисними для людини.
- Перенесення дозованого стресу.
Згідно деяких досліджень, дозований стрес може навіть бути корисним для здоров’я, прискорюючи роботу мозку та покращуючи кровообіг. Саме дозований стрес – це те, що відчувають типові гравці азартних ігор. Так, починаючи грати, людина відчуває легке збудження та переживання щодо виграшу, тим самим стимулюючи стрес у головному мозку. Водночас, виділяються так звані «гормони задоволення» або «гормони щастя», до яких входять дофамін, серотонін, а також адреналін. Усе це прискорює більшість процесів в організмі, у тому числі, процес запам’ятовування послідовностей. Це, у свою чергу, розвиває уважність та здібність ледь не підсвідомо приймати сприятливі рішення.
- Підвищення стресостійкості.
Окрім того, що, граючи в азартні ігри, людина поступово звикає до стресу через постійне перенесення його у дозованій формі, стресостійкість також підвищується саме за рахунок ігрової природи казино чи подібного роду розваг. Особливо це помітно при грі у онлайн-казино, яка взагалі може сприйматися підсвідомо, як відеогра, а отже, мати подібний ефект на психологічне та навіть фізіологічне здоров’я людини. І цей вплив ніяк не є негативним.
- Підвищення уваги та швидкості мислення.
Якщо ви коли-небудь ще раз почуєте, що азартні ігри – це покладання лише на вдачу та випадок, знайте – це вигадки та відверта неправда. Багато у чому успіх у азартній грі залежить від уважності та вміння гравця достатньо швидко мислити. Так, багато азартних гравців, що грають свідомо та намагаються віднайти спосіб збільшити як свій виграш, так і свої шанси на його отримання, починають мислити послідовностями, схемами та системами, що врешті решт, дозволяє їм розвинути комплексне мислення. А це дає змогу не лише добре орієнтуватися в ігровому процесі, а й приймати інші життєво важливі рішення.
- Соціальні навички.
Коли людина йде та грає у казино – вона неодмінно починає спілкуватися з іншими людьми. Це можуть бути інші гравці, спостерігачі чи просто круп’є, що роздає карти у грі в блекджек чи покер. Так чи інакше, людина почне поволі розслаблятися та спілкуватися з оточуючими, що неодмінно має лише позитивний ефект. Розвиваючи свої соціальні навички, людина поволі вчиться самоорганізації та прийняттю ефективних рішень, а також підвищує рівень самовпевненості, що, у свою чергу, дозволяє досягати більших успіхів у роботі та особистому житті.
Другий секрет – у помірності
Багато речей у нашому житті можуть мати позитивний ефект у помірному споживанні чи використанні та згубний – у надмірному. Так, невеликі дози марихуани допомагають онкохворим та людям з хронічним болем, проте можуть пригнічувати мислення, якщо споживати наркотик надмірно. У свою чергу, алкоголь при помірному споживанні стимулює гнучкість судин та дозволяє людині легше переживати стрес, однак, при надмірному вживанні, може призвести до алкоголізму та великої кількості особистих проблем. Так само і з азартними іграми – якщо людина вміє правильно до них відноситися, вона отримає з них користь. У протилежному випадку – може розвинутися ігрова залежність та значні проблеми. Життя – це постійний ризик, навіть попри високу розвиненість людської цивілізації та нескінченних можливостей сучасності. Тож, граючи в азартні ігри, ми ніби приймаємо цей факт та живемо далі.
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