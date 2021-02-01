Попри досить негативну та де в чому страшну репутацію азартних ігор, все ж таки варто говорити і про їх переваги, які, без сумніву, існують та підтверджуються клінічними дослідженнями. Тим не менш, у багатьох розвинених країнах світу азартні ігри є поза законом, у тому числі і в Україні. У цього є, звісно, як переваги, так і недоліки, які різняться за природою та факторами впливу. В цілому, регульований та відповідальний гральний бізнес несе значно менше ризиків та може навіть позитивно впливати на психологічне та фізіологічне здоров’я гравців. То чому ж азартні ігри так стрімко закривають та намагаються позбутися від них взагалі? Чи є якість позитивні аспекти, які могли б переконати противників азартних ігор змінити думку? Виявляється, що є.

Секрет у правильному підході

В інтернеті можна знайти дуже багато матеріалів, що розповідають про згубні наслідки залежності від азартних ігор та жорстко критикують індустрію в цілому. Існують також дослідження, що більш-менш справедливо висвітлюють азартні ігри, акцентуючи увагу як на проблеми, так і на переваги ігор. Так, психолог В’ячеслав Халанський зазначив, що азартні ігри – це свідомий вибір кожного, що може бути або способом розважитися, або перетворитися на залежність, від чого зазвичай і з’являються проблеми. Із внутрішньої точки зору, цитуємо Кароліну Величко – SEO спеціаліста сайту gamblizard.com: «Грати може кожний, проте здатність контролювати себе – це відповідальність перш за все гравців». Тобто, в цілому, азартні ігри – це те, що кожен обирає для себе: це або просто розвага, або шлях до проблем у житті. А якщо зробити правильний вибір та вміти організувати себе, то можна навіть виносити з цього користь.

Позитивний вплив азартних ігор на здоров’я

Ось лише декілька прикладів того, як азартні ігри можуть бути корисними для людини.

Перенесення дозованого стресу.

Згідно деяких досліджень, дозований стрес може навіть бути корисним для здоров’я, прискорюючи роботу мозку та покращуючи кровообіг. Саме дозований стрес – це те, що відчувають типові гравці азартних ігор. Так, починаючи грати, людина відчуває легке збудження та переживання щодо виграшу, тим самим стимулюючи стрес у головному мозку. Водночас, виділяються так звані «гормони задоволення» або «гормони щастя», до яких входять дофамін, серотонін, а також адреналін. Усе це прискорює більшість процесів в організмі, у тому числі, процес запам’ятовування послідовностей. Це, у свою чергу, розвиває уважність та здібність ледь не підсвідомо приймати сприятливі рішення.

Підвищення стресостійкості.

Окрім того, що, граючи в азартні ігри, людина поступово звикає до стресу через постійне перенесення його у дозованій формі, стресостійкість також підвищується саме за рахунок ігрової природи казино чи подібного роду розваг. Особливо це помітно при грі у онлайн-казино, яка взагалі може сприйматися підсвідомо, як відеогра, а отже, мати подібний ефект на психологічне та навіть фізіологічне здоров’я людини. І цей вплив ніяк не є негативним.

Підвищення уваги та швидкості мислення.

Якщо ви коли-небудь ще раз почуєте, що азартні ігри – це покладання лише на вдачу та випадок, знайте – це вигадки та відверта неправда. Багато у чому успіх у азартній грі залежить від уважності та вміння гравця достатньо швидко мислити. Так, багато азартних гравців, що грають свідомо та намагаються віднайти спосіб збільшити як свій виграш, так і свої шанси на його отримання, починають мислити послідовностями, схемами та системами, що врешті решт, дозволяє їм розвинути комплексне мислення. А це дає змогу не лише добре орієнтуватися в ігровому процесі, а й приймати інші життєво важливі рішення.

Соціальні навички.

Коли людина йде та грає у казино – вона неодмінно починає спілкуватися з іншими людьми. Це можуть бути інші гравці, спостерігачі чи просто круп’є, що роздає карти у грі в блекджек чи покер. Так чи інакше, людина почне поволі розслаблятися та спілкуватися з оточуючими, що неодмінно має лише позитивний ефект. Розвиваючи свої соціальні навички, людина поволі вчиться самоорганізації та прийняттю ефективних рішень, а також підвищує рівень самовпевненості, що, у свою чергу, дозволяє досягати більших успіхів у роботі та особистому житті.

Другий секрет – у помірності

Багато речей у нашому житті можуть мати позитивний ефект у помірному споживанні чи використанні та згубний – у надмірному. Так, невеликі дози марихуани допомагають онкохворим та людям з хронічним болем, проте можуть пригнічувати мислення, якщо споживати наркотик надмірно. У свою чергу, алкоголь при помірному споживанні стимулює гнучкість судин та дозволяє людині легше переживати стрес, однак, при надмірному вживанні, може призвести до алкоголізму та великої кількості особистих проблем. Так само і з азартними іграми – якщо людина вміє правильно до них відноситися, вона отримає з них користь. У протилежному випадку – може розвинутися ігрова залежність та значні проблеми. Життя – це постійний ризик, навіть попри високу розвиненість людської цивілізації та нескінченних можливостей сучасності. Тож, граючи в азартні ігри, ми ніби приймаємо цей факт та живемо далі.