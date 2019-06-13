Благоустрій територій, ремонт доріг і покращення соціальної інфраструктури – ці справи були і є серед пріоритетів у Вишнівецькій об’єднаній територіальній громаді (ОТГ). Адже саме таке бачення її майбутнього від самого початку мав голова селищної ради Володимир Кравець.

Тож і не дивно, що Вишнівець за 2 два роки змінився до невпізнання. Перетворення цього населеного пункту на європейське містечко триватиме і надалі.

Втім, як виявилося, не забувають у громаді і про всі 9 сіл, які ще у 2015-му висловили бажання об’єднатися із старовинним містечком. І левову частку фінансування ремонтів і реконструкції всіх об’єктів у громаді забезпечило ПАП «Добрий самарянин

Навіть не віриться, що раніше сквер був таким

Жителі громади впевнені: їхнє життя після старту процесу децентралізації змінилося кардинально. І хоча часу минуло – небагато, перетворення вже бачать усі. Особливо це помітно у центрі громади: там – дорогу ремонтують, тут – новий сквер облаштували тощо.

– У сквері, що на майдані Тараса Шевченка, повну реконструкцію здійснили у 2018 році, – розповідає Володимир Кравець. – Тут облаштували дуже зручну зону відпочинку: оновили пішохідні доріжки і озеленення, створили альпійські гірки, встановили лавочки тощо. Але справжньою окрасою скверу став фонтан, біля якого тепер щодня збираються як діти, так і дорослі.

Зазнала оновлення і сама площа, де височіє пам’ятник Тарасу Шевченку. Тож тепер там, біля монумента можна проводити навіть масові заходи. Зокрема, нещодавно вишнівецькі школярі на цій локації відзначали Свято останнього дзвоника. Навіть не віриться, що нещодавно ця місцина у центрі селища була такою непривітною і непривабливою.

Подобається жителям громади і те, що за останні роки у населених пунктах взялися за ремонт доріг і тротуарів. Звісно, все і відразу без підтримки держави зробити неможливо, тому, за словами, Володимира Кравця, в ОТГ наразі лагодять те, що потребує негайного втручання.

– Частина вулиці Грушевського у Вишнівці вже відремонтована. Облаштовані там і нові тротуари, і дитячий майданчик, – продовжує голова ОТГ. – Частково вдалося полагодити і вулиці Богуна та Далина Галицького, що ведуть до стадіону. Тобто центральна частина містечка, можна сказати, – уже як лялечка. У планах на 2019-й рік – завершення робіт на вулиці Грушевського і ремонт покриття на Почаївській.

У Вишнівці – не стадіон, а мрія!

Громада із центром у Вишнівці – міцно стала на ноги, тому вже має чим пишатися, наголосив голова ОТГ. Зокрема, за словами пана Кравця, вже вдалося майже на 90% відновити освітлення вулиць у всіх населених пунктах, що ввійшли до складу громади. А до кінця цього року у селах не буде жодного темного куточка.

Не забувають у громаді і про ліквідацію стихійних сміттєзвалищ. Із цією проблемою зазвичай борються навесні. Адже екологічні негаразди легше упередити, ніж згодом вирішувати, впевнений очільник. Причому у цьому плані він отримує повну підтримку власної команди – ініціативних і креативних молодих керівників різних підрозділів.

– У нас уже є спеціальні інспектори, які обстежують територію населених пунктів на предмет дотримання правил благоустрою, – каже Володимир Кравець. – Якщо ці працівники помічають якісь негаразди, то виносять приписи. Але спершу ми людей просимо усунути недоліки самостійно. Наприклад, прибрати будматеріали чи щось інше з проїжджої частини, підрізати гілля дерев, що закривають тротуар тощо.

Як виявилося, такі кроки не були марними. Люди вже почали дослухатися до прохань і вказівок інспекторів, а це – йде на користь усім, наголосив пан Кравець. Тим паче, що карати за невиконання вимог щодо поліпшення благоустрою ще нікого не доводилося. Адже місцеві почали вболівати за вигляд своєї вулиці, свого села.

Також дбають у громаді про санітарне обрізування зелених насаджень. Таку роботу традиційно проводять восени і навесні. Аби покращити благоустрій, подекуди від кущів і дерев доводиться територію повністю очищувати. Ще б пак, цим у селах роками ніхто не займався, аж поки громаду не очолив Володимир Кравець.

Чим громада дійсно може пишатися, то це – Вишнівецьким стадіоном. Він зазнав повної реконструкції. Там облаштували нові трибуни для глядачів, приміщення для арбітрів і команд із душовими і роздягальнями, а також – зручний дитячий майданчик.

– Наше футбольне поле – з трав’яним покриттям зі спеціальною американською системою поливу. Ця стаття, до речі, стала найзатратнішою під час виконання робіт, – додає Володимир Кравець. – Додам, у приміщенні, на другому поверсі, є навіть конференц-зал, де можна проводити наради чи інші зібрання.

До речі, у найближчих планах громади – створення сучасного Центру надання адміністративних послуг, або ЦНАПу. Якщо все складеться так, як мріє Володимир Кравець, ЦНАП у самому центрі Вишнівця відчинить свої двері вже до кінця 2020 року і навіть допомагатиме поповнювати місцевий бюджет.

Надія НОВАК