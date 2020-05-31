У Броварах сьогодні вранці стався не простий злочин, а дуже симптоматичний

Сьогодні унікальний день. Реформи в Україні призвели до того, що вперше за історію незалежності відбувається перестрілка через бізнес-конфлікт за участю близько ста осіб у житловому кварталі.

У Броварах сьогодні вранці стався не простий злочин, а дуже симптоматичний. Це не крадіжка і не вбивство, які мають місце в усіх державах. Така перестрілка може статись лише в тій державі, в якій корупція вщент роз’їла державні інституції і ситуація набула рівня загрози національній безпеці, тобто наступний крок — це руйнація державності.

Розподіл маршрутів — це по всіх районах, містах, областях — корупційна тема. Саме через це ми з вами не бачимо нормального муніципального громадського транспорту в містах, а змушені їздити розвалюхами-маршрутками з водіями, які не відповідають вимогам «водія громадського транспорту».

Крім того, цей злочин є симптомом провальних реформ, правоохоронної і судової систем, які покликані законним шляхом вирішувати конфлікти.

Але найбільшим цинізмом у цій ситуації є місце з’ясування стосунків — житловий квартал. Тобто в них «розбірки», вони хочуть заробляти гроші, тому наражають на небезпеку необмежену кількість людей, які не мають жодного відношення до їхніх справ.

Жоден з нас незахищений сьогодні від випадкового потрапляння на лінію вогню якихось «розбірок» з використанням зброї. А я нагадаю, що правоохоронна функція — це єдина функція, яка виправдовує для сучасної людини сенс існування держави як інституції. Для всього іншого держава не потрібна, люди навчились справлятись без неї. Тому, коли держава перестає виконувати цю єдину потрібну людям функцію і люди самі виконують роль поліції і суду, держава може зникнути як така або перетворитись на Сомалі.

Зрозуміло, що це не випадковість, бо є ознаки організованості.

Тому, як для первинної кваліфікації, хуліганство — можна розглядати, але надалі її варто змінити.

Для правильної кваліфікації слідство повинно дати відповідь на такі питання:

— чи не брали участь у цій стрілянині представники злочинних угрупувань

— які інструменти вирішення конфлікту застосовувались до стрілянини? Наприклад, чи було залякування, шантаж, вимагання, пошкодження майна тощо

— яка мета стрілянини, ким і коли вона планувалась? Якщо вона планувалась завчасно, то це вже не хуліганство. Тим більше, якщо на меті було вбивство або завдання тілесних ушкоджень

Те, що відбувається в Україні в цілому, і от ця перестрілка, зокрема, — це наслідок перемоги організованої злочинності у боротьбі з державою за вплив.

Держава здалась, а її функції контролюють і виконують на свою користь різного штибу злочинні угрупування. Захоплена в полон організованою злочинністю держава обслуговує інтереси злочинності. Допомогло оргзлочинності у цій конкуренції ослаблення державних інституцій і влади, як такої. Там, де слабка влада, там завжди «підставляє плече» організована злочинність, яка дуже тісно інкорпорується у владні інституції.

Анна Маляр, юрист-кримінолог, голова Центру правових та кримінологічних досліджень, НВ