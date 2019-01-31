Перестав працювати телефон і зникла зарплата: шахраї поцупили у жителя Тернопільщини 12000 гривень

31/01/2019 Розмір тексту:

Працівники поліції Тернопільщини вже неодноразово документували подібні факт злочинів, з-за допомогою яких зловмисники майстерно спустошували електронні гаманці жителів краю. Саме завдяки отриманню дублікату сім-картки мобільного оператора краян, невідомі без труднощів привласнюють чужі кошти.

До працівників Гусятинського відділення поліції звернувся житель села Сидорів. Чоловік розповів, що навіть не зрозумів, як став жертвою невідомих, в результаті чого позбувся своїх заощаджень.

За словами заявника, в один момент у нього перестав працювати засіб зв’язку, допоки краянин почав з’ясовувати причини несправності з його карткового рахунку зникла заробітна плата. За допомогою він звернувся до правоохоронців.

Як повідомили у поліції, за даним фактом відкрито кримінальне провадження відповідно до ч.1 ст. 185 ККУ – «Крадіжка».

Суть афери телефонних шахраїв у тому, щоб отримати саме дублікат вашої сім-карти. Після цього зловмисник може зламувати вашу електронну пошту, особисті кабінети на банківських сайтах та інше.

Шахрай вистежує номер телефону майбутньої жертви й набирає її з проханням передзвонити. Потім дзвінки повторюються, але вже з двох інших номерів. Відразу після цього, аферист звертається за дублікатом сім-карти до оператора в сервісному центрі. Оператор просить назвати номери трьох останніх вхідних дзвінків і 1-2 вихідних. Після фіксування правильних відповідей, оператор видає псевдо-клієнту нову карту або дублікат діючої. А поки її справжній власник розбереться в чому справа, шахрай вже встигне отримати доступ до чужих ресурсів.