Після важкої хвороби перестало битись серце депутата чотирьох скликань Чортківської міської ради, ініціатора та одного із засновників громадської організації «Екологічно-гуманітарного об’єднання Зелений Світ», інженера Борового Олега Олексійовича.

Про втрату повідомили на сторінці Чортківської міської ради.

“Ми усі запам’ятаємо Олега Олексійовича людиною чуйною, доброю, котрій ніколи не було байдуже, що відбувається у рідному краї, через це він фактично все життя вів активну громадську діяльність. Як представник громадської організації завжди дотримувався етичних принципів гуманізму, поваги до природи, відкритості, гласності та відповідальності.

Недарма у 2017 році за багаторічну громадську діяльність Олег Олексійович був нагороджений відзнакою Президента України – ювілейною медаллю «25 років незалежності України»”, – зазначають у міській раді.

Керівництво та колектив Чортківської міської ради висловлюють найщиріші співчуття з приводу непоправної втрати всім рідним та близьким Олега Олексійовича. Світла пам’ять про нього завжди житиме в наших серцях.