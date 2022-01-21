Сьогодні, 21 січня, трапилась ДТП за участю патрульних поліцейських.

У результаті переслідування автомобіля на іноземній реєстрації, працівник поліції не впорався з керуванням і врізався у бетонну конструкцію, повідомляє 0352.ua.

Про аварію повідомив на своїй Facebook-сторінці Андрій Об’єщик.

“Кременецький пост. Хто герой цього разу?”, – йдеться у дописі.

За словами очевидців, автомобіль одразу ж після ДТП накрили тентом, а за кермом перебував водій без досвіду водіння.

Фото патрульного автомобіля, який врізався у стіну, також оприлюднив сьогодні на своїй сторінці в Фейсбуці активіст Роман Довбенко.

“Тернопільські патрульні найгеніальніші в Україні! Одною пулею вбивають трьох зайців: своє службове авто, пост, і хребет напарника… Сьогодні зранку рота номер 2 вирішила доказати, що вони вміють більше всіх. В той час, коли районні поліцейські вмудряються їздити на допотопних автомобілях з умовно квадратними колесами, то обласні патрульні систематично розбивають новенькі автомобілі та ще й не як небуть, а і випробовуючи на міцність стіни свого адміністративного поста. В результаті сьогоднішнього чергового “експерименту” один із патрульних отримав перелом хребта”, – стверджує Довбенко.

За його словами, ДТП сталася на вул. 15 квітня в Тернополі на блок-пості поліції.

За даними медиків швидкої, вони 21 січня о 3.59 виїжджали на вул. 15 Квітня до Збаразького КПП.

“Унаслідок зіткнення автівки зі стіною постраждав 19-річний юнак. Із закритою травмою поперекового відділу хребта потерпілого, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано у лікарню швидкої допомоги”, – йдеться в повідомленні медиків.

Обставини ДТП прокоментували в поліції, пояснивши, як розгорталися події. Там зазначили, що сьогодні о 04:25 у Тернополі на вулиці 15 Квітня екіпаж патрульної поліції під час патрулювання було помічено автомобіль “BMW” на іноземній реєстрації, який порушив ПДР.

“Патрульні вирішили зупинити автомобіліста, але на вимоги працівників патрульної поліції про зупинку водій не відреагував і продовжував рух. У ході переслідування водій автомобіля SKODA RAPID не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з бетонною конструкцією. Унаслідок ДТП поліцейський отримав тілесні ушкодження”, – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, у патрульного травма поперекового відділу хребта.