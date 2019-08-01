Безкоштовно отримати «Соціальну карту Тернополянина» можуть внутрішньо переміщені особи, які мають право безоплатного проїзду у громадському транспорті.

Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради 31 липня.

– З метою забезпечення внутрішньо переміщених осіб, яким законодавством надано право безоплатного проїзду електронними квитками «Соціальна карта Тернополянина» пропонується видавати їх на безоплатній основі на підставі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, виданої управлінням соціальної політики Тернопільської міської ради, – пояснив Володимир Сулима, начальник управління соціальної політики. – У нас проживає близько 300 осіб – пенсіонерів та осіб з інвалідністю з числа переселенців. Раніше вони не могли отримати пільгову персоніфіковану карту Тернополянина, оскільки не прописані у Тернополі. Тепер же вони можуть виготовити картку без прописки, на основі нашої довідки.

Для того, щоб переселенцям-пільговикам виготовили пільгову «Соціальну карту Тернополянина» їм необхідно звернутися у товариство з обмеженою відповідальністю «Системний зв’язок», що на вулиці Чорновола,1. Там треба заповнити анкету на виготовлення електронного квитка «Соціальна карта тернополянина». Для цього із собою необхідно мати: оригінал та копію реєстраційного номера облікової карти платника податків – ідентифікаційного коду; оригінал та копію документу, що посвідчує особу (свідоцтво про народження, паспорт громадянина України); оригінал та копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, виданої управлінням соціальної політики Тернопільської міської ради; оригінал та копію документу, що підтверджує право на пільговий безоплатний проїзд; фотокартку для документів. Замовити пільгову картку також можна онлайн. Виготовляють карту упродовж 25 робочих днів з моменту подачі заявки.

Ольга Трач