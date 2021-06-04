Перше благодійне соціальне підприємство запрацювало у Тернополі. Заснувала його переселенка Яна Шкуратова. Сюди можна приносити вживаний одяг, взуття, волонтери сортуватимуть речі та віддаватимуть потребуючим.

Соціальне підприємство діє під назвою “Благодать”. Тут працюють люди з інвалідністю та переселенці. Отримати речі можуть потребуючі особи, безхатьки, люди з інвалідністю.

“Це був прекрасний день, про який я мріяла 3 роки. Це святковий момент народження в Тернополі нового соціального підприємства “Благодійний магазин “BLAGOдать”. А загалом ідея створити таке соціальне підприємство виникла у 2014 році. Я щиро дякую всім, хто завітав до нас. Дякую також всім благодійникам, друзям та партнерам, які долучались на різних етапах реалізації. Ми приймаємо речі від різних небайдужих людей, 80 % від отриманого віддаємо потребуючим безкоштовно. Частину речей, які у поганій якості, зіпсовані речі будемо віддавати на переробку. В нас вже працює дівчина з другою групою інвалідності, є ще дві дівчини-переселенки. Вони сортують одяг і видають потребуючим”, – розповідає Яна Шкуратова.

Деякі речі у магазині “Благодать” продаватимуться за доступними цінами. Виручені кошти спрямують на проект “Одежина”.