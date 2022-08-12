Переселенець з Донеччини загубив на Тернопільщині гаманець: його знайшли і повернули

За допомогою до співробітників Кременецького районного відділу поліції звернувся житель Донецької області, який наразі тимчасово проживає в одному із сіл Вишнівецької селищної громади. Чоловік, перебуваючи у Кременці, втратив свій гаманець у якому було 5 000 гривень та кредитні картки.

За словами заявника, він не міг зрозуміти, яким чином у нього зник гаманець, припустив, що можливо портмоне випало з кишені. Встановити обставини події допомогла камера відеоспостереження, встановлена неподалік від місця, де перебував чоловік. Вона зафіксувала, як невідома жінка підібрала з вулиці гаманець донеччанина.

У ході розшукових-заходів співробітники кримінальної поліції встановили особу жінки. Нею виявилася 61-річна жителька Кременця. Чужий гаманець у неї оперативники вилучили та повернули власнику.