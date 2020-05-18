Грошові кошти й мобільний телефон – саме це стало об’єктом злочину 25-річного молодика, який обікрав жителя обласного центру.

Про подію повідомила жінка потерпілого, розповіли у поліції. Зі слів заявниці, чоловік навіть не помітив, як невідома особа поцупила з його кишені мобільний телефон та банківські картки з яких в подальшому було знято готівку в розмірі 4300 гривень. Пін-код був записаний на карточці, що й допомогло підозрюваному спустошити електронний гаманець краянина.

У ході розшукових заходів правоохоронці встановили, що зловмисник житель Донецької області, який тимчасово проживає на території Тернополя.

В минулому парубок не мав проблем з законом. Перевіряється причетність зловмисника до скоєння аналогічних злочинів.

Поліцейські розпочали досудове розслідування відповідно до статті 185 ККУ «крадіжка».