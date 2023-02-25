Переплив річку і спустив дух: в Румунії помер чоловік, котрий намагався втекти з України

Впродовж доби військовослужбовці Мукачівського прикордонного загону зупинили кілька груп порушників кордону. Дев’ятеро чоловіків намагались незаконно перетнути кордон з Румунією, ще двоє – кордон з Угорщиною.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

П’ятеро правопорушників зупинили неподалік від населеного пункту Біла Церква Тячівського району військовослужбовці відділу тип «С» Мукачівського прикордонного загону, в ході реалізації інформації, наданої офіцером оперативно-розшукового відділу. О третій годині ночі наряд затримав їх за 10 метрів від кордону. Чоловіки були у гідрокостюмах. Щоб зупинити порушників, які намагались проігнорувати законні вимоги прикордонників та втекти, військовослужбовцям довелося здійснити попереджувальний постріл вгору.

Ще двох чоловіків призовного віку, також за інформацією оперативників загону, затримали при спробі порушення кордону з Угорщиною військовослужбовці відділу «Лужанка».

А прикордонні наряди відділів «Ділове» та «Тячів» біля українсько-румунського кордону зупинили ще кількох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон.

Крім того, у ході обміну інформацією стало відомо, що румунські прикордонники виявили на березі річки Тиса 52-річного громадянина України без свідомості. Реанімаційні заходи виявились безрезультатними. У медичному закладі, куди доставили потопельника, лікарі констатували смерть.