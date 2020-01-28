Вчора близько 13-ї години патрульні отримали повідомлення про ДТП без травмованих на вулиці Львівській.

Інспектори прибули за вказаною адресою та з’ясували, що водій автомобіля САЗ 3507, який перевозив цеглу та інші будівельні матеріали, допустив пошкодження автомобіля Mitsubishi, кермувальник якого надав йому перевагу в русі. Чоловік переплутав важелі, та замість того, щоб здійснити рух заднім ходом — натиснув важіль підйому кузова, розвантаживши будматеріали на автомобіль Mitsubishi. На щастя, ніхто не постраждав.

По факту пошкодження майна патрульні відібрали заяву від водія легкового автомобіля, склали протокол огляду транспортного засобу та відібрали пояснення від обох учасників пригоди. Усі матеріали інспектори передали до поліцейського відділку, для подальшого з’ясування обставин події, повідомляють у патрульній поліції.