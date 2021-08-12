Нещодавно Тернопільщиною пронеслася новина про те, що колишній голова Чорткова Михайло Вербіцкий поцупив цибулю та капусту з чужого городу. Впіймав посадовця на гарячому власник поля Роман Коцюбович. Після цього чоловік викликав поліцію.

Як з’ясувалося згодом, не всі люди повірили у той факт, що колишній посадовець міг спокуситися на чужу городину. Роман Коцюбович зазначає, отримував чимало негативних відгуків. Відтак, на підтвердження своїх слів розмістив у мережі ще й відео з місця події, пише Файне місто.

Судячи з відгуків на мою попередню публікацію щодо непроханого гостя, деякі люди не вірять цьому. Тому я вирішив виставити ще й відео”, – зазначив Роман Коцюбович.

На відео видно самого винуватця зібрання, а також працівників правоохоронних органів, які прибули на виклик. Підозрюваний у крадіжці цибулі та капусти Михайло Вербіцкий пояснив – елементарно сплутав городи, от і все.

“Я не виїжджав, а вже виїхав з городу. Я не бачив тебе (звертається до Романа Коцюбовича), я собі здавав назад. Що буду казати, та так як є. А я знаю, чи то його город чи не його, чий то город. Цибулю індики їдять, птахам нарвав.

Рвав з краю. Туди не ходив. Я давав йому (Роману Коцюбовичу” 250 гривень, а він ніяк”, – пояснив правоохоронцям Михайло Вербіцкий.

У поліції наявність такого інциденту підтвердили. Кажуть, зафіксували факт в обліку про скоєння злочинів. Проводиться перевірка.

“Мав місце виклик на присадибну ділянку поблизу районного центру Чортків. Дійсно, на місці був чоловік, з його автомобіля вилучили цибулю і капусту. Під дачі пояснень на місці події він пояснив, що це сталося помилково. Він свою чи своїх родичів земельну ділянку сплутав з тією, де він власне вирвав цибулю”, – повідомили у поліції.

Щодо відкриття кримінального провадження, то у поліції пояснили:

“Щоб було кримінальне провадження, має бути певна сума збитків. Зараз ми віддали цю цибулю та капусту на експертизу. Її результати міститимуть інформацію про суму завданих збитків. Якщо вона перевищуватиме норму, допустиму для адмінправопорушень, то будемо вносити ЄРДР. В іншому випадку чоловіка буде притягнуто до адміністративної відповідальності”, – додали у відомстві.

Нагадаємо, у Чорткові колишнього очільника міста впіймали на крадіжці овочів. Про злочин у мережі Фейсбук повідомив місцевий житель Роман Коцюбович. Чоловік зазначив, до його городу політик приїхав на автомобілі «Нива». Побачивши таке свавілля, чортківчанин викликав поліцію.

Відео дивіться за посиланням.