Замість спеки на Тернопільщину повертається прохолодна погода.

Понеділок в Україні ще побуде спекотним, – повідомила синоптик Наталка Діденко. На початку тижня стовпчики термометрів сягатимуть тридцяти градусів вище нуля. Але вже від середини тижня в регіоні передбачають значно прохолоднішу погоду.

У західному регіоні України на початку тижня буде сонячно, переважно обійдеться без опадів. Втім, погоднім умовам краю буде характерною мінливість, – розповідає Наталка Діденко. «У понеділок температура повітря досягатиме і подекуди перевищуватиме +30 градусів. Більша частина України належатиме сухій сонячній погоді. Надалі, вздовж тижня, почне поступово заходити в Україну холодніше повітря і вже наступними вихідними буде значно прохолодніше».

Різкі перепади погоди можуть позначитися на самопочутті метеозалежних людей, – кажуть синоптики. Відтак цими днями таким особам радять прислухатися до потреб свого організму та не перевтомлюватися.

Софія Романська



