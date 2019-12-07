Троє тернополян стали переможцями премії імені Володимира Лучаківського.

Її присуджують тернополянам, які доклали вагомих зусиль до інноваційного, технологічного, наукового, суспільного, громадського, культурного розвитку та формування позитивного іміджу Тернополя.

Цього року, напередодні Дня місцевого самоврядування, під час 41-ої сесії міської ради, відбулося вже друге нагородження кращих людей міста. І якщо минулого року було тільки дві номінації, то цього – три. Кожен із номінантів поділився враженнями з приводу нагороди, яку отримав.

Переможцем у номінації «Майбутнє створюється сьогодні» стала директор Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола Марія Баб’юк.

– Це не лише моя нагорода, – зазначила вона. – Це нагорода всієї команди, яка спільно працює над тим, щоб освіта у нашому місті йшла попереду. І зараз Міністерство приймає закони, ідеї з яких впроваджуються в Тернополі вже не перший рік. З Міністерства освіти ми отримали повідомлення, що з вересня наступного року ми почнемо впроваджувати дві нові професії. Одна – це богослов’я, ми стали третім закладом в Україні, де запровадять цю спеціальність. Ще одна – зовсім нова та інноваційна спеціальність – інженерія інтернет- речей – це робототехніка. Думаю, у цьому напрямку ми будемо співпрацювати з вузами тернопільськими і будемо впроваджувати все найсучасніше. Спасибі за таку високу нагороду, і своєю роботою ми доводимо, що ми її варті.

За «Формування позитивного іміджу міста» премію отримав директор КП «Туристично-інформаційний центра міста Тернополя» Тарас Ковальчук.

– Дякую всім за таку шану і нагороду, – говорить Тарас Ковальчук. – Це нагорода всієї команди, і всіх нас. Радий, що Тернопіль почав розвиватися, як туристична рекреація. Зараз ми перебуваємо на етапі змін. В Україну зайшли лоукости, і люди, які раніше їздили потягами по Україні, тепер обирають лоукост і їдуть закордон. Це новий виклик для нас, новий виклик для нашої промоції. Просив би депутатів в наступному році розглянути можливість того, як активніше рекламувати наше місто, як активніше брати участь у міжнародних виставках. Якщо в Україні ми навчили, що «Міст багато, а файне – одне» – Тернопіль, то за кордоном маємо проблему з ідентифікацією. Часом на виставках нас плутають з Чорнобилем. Чорнобиль має набагато потужніший бренд рекламний, серіал, і є більш впізнаваний. Для англомовних людей Тернопіль і Чорнобиль – співзвучні слова. Хотів би, щоб ми були закордоном настільки ж відомі, як і в Україні. Надіюсь спільно ми зможемо досягнуту цієї мети і рекламувати наше місто закордоном.

Переможцем у номінації «Культурно-мистецькі, наукові та інноваційні досягнення» став член Національної спілки письменників України, організатор і координатор фестивалю «Ї» Юрій Матевощук.

– Мені надзвичайно приємно і поважно отримувати саме премію Володимира Лучаківського з тієї причини, що саме він був основоположником тих змін, які сталися у Тернополі на початку 20-го століття, – сказав Юрій Матевощук. – Не буду багато говорити, тільки скажу, що 6-10 травня 2020 року фестиваль «Ї» стане мистецькою площиною для всієї України. Не хочу бути голослівним, не маю поки що офіційного підтвердження, але маю письмове підтвердження того, що до Тернополя на фестиваль «Ї» приїде Нобелівська лауреатка.

Ольга Трач

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