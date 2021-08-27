Роман Сасанчин, двічі підкорив популярний телепроєкт “Голос країни”.

Вперше хлопець переміг у дитячому шоу, а зодом підкорив і ювілейний десятий сезон дорослого проєкту. Нещодавно, співак повідомив про заручини із своєю дівчиною Іванною. А зараз пара ошелешила шанувальників звісткою про вагітність коханої, пише 0352.ua.

Радісну новину Іванна повідомила на своїй сторінці у мережі Instagram. Дівчина розмістила відео, на якому постала у широкій білосніжній сукні. У відео вона зображена разом з Сасанчиним, який ніжно гладить помітно округлий животик нареченої.

До слова, Роман та Іванна познайомилися 2020 року. Пара зустрілася в компанії спільних друзів та за декілька місяців почала жити разом в квартирі, яку виконавець виграв у шоу “Голос країни”. Вже наприкінці травня цього року стало відомо, що співак та його кохана вирішили одружитися.