Перемогу не випрошують, а виборюють, тож українцям не варто сподіватися на відступ агресора, а вистояти перед ним і прогнати з рідної землі.

Так вважає депутат Тернопільської обласної ради, член «ВО «Свобода» Василь Чашка, який виступив у прямому ефірі на медіаплатформі «Файне місто».

— Президент Зеленський зазначає, що воєнне загострення на Сході України, – це звичайна провокація. Та якщо навести паралель із іншими військовими подіями в Україні за останні шість років, то можна помітити деякі схожості. Росіяни дуже люблять символічні дати, такі як «1 січня», «14 жовтня». Вважаю, що в 6-ту річницю вшанування подвигу учасників Революції Гідності російські війська вирішили пустити канонаду. На жаль, я не є військовим експертом та психологом, та думаю, що з нагоди цієї дати, яка є символом української перемоги і яку не любить ворог, агресор і пішов у наступ. Наш народ тримається! Ми всі повинні визнати війну війною, адже це масові обстріли, під час яких ми втрачаємо два опорні пункти та військових, — наголосив Василь Чашка.

Свободівець переконаний, що українці не повинні йти на жодні поступки із країною-агресором, яка ввела війська на чужу територію.

— Яким є курс до припинення війни в розумінні гаранта?! Це капітуляція? Чи ми повинні перестати стріляти і чекати, поки на нас учергове вдарять гради і 125-міліметрові міни?! Курс до припинення війни має бути досягнутий тільки шляхом сили, або навіть і дипломатії. Тільки виключно на українських умовах! Перемога українських військ має бути курсом до припинення війни, — зауважив Василь Чашка.