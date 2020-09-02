З множинними переломами обох ніг та в травматичному шоці до лікарні потрапила жителька Кременця, 1982 року народження. Жінка потрапила у дорожньо-транспортну пригоду.

Аварія трапилася 1 вересня близько 21:36 у райцентрі. Автомобіль після того, як збив перехожого, не зупинився.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. Правоохоронці кажуть, що ділянка дороги, де трапився наїзд, неосвітлена. Після удару автівка отримала механічні пошкодження. На пошуки водія-втікача орієнтували місцеві наряди поліції. Проте уже вранці в поліцію звернулася кермувальниця.

Жінка сказала, що це вона ймовірно збила людину. Водій розповіла, що повертаючись додому з маленькою дитиною, та роз’їхавшись з зустрічним транспортом, не встигла увімкнути фари дальнього вигляду і в якийсь момент відчула удар. Проте було темно, вона нікого не побачила і подумала, що під колеса потрапила тварина.

Уже вранці почула, що поліція розшукує водія, який залишив місце ДТП. Причини аварії встановить слідство. Врятувати життя жінці медикам не вдалося. Другого вересня близько опівдня вона померла. Причину смерті встановить судово-медична експертиза. Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 286 частина 2 ККУ.