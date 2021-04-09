Переломи ніг і пальця: у Тернополі збили двох пішоходів

В реанімаційне відділення після дорожньо-транспортної пригоди потрапив житель Тернополя, 1998 року народження. У чоловіка відкриті та закриті переломи обох гомілок.

На місце пригоди виїжджали працівники поліції. Аварія трапилася 8 квітня близько опівночі на проспекті Злуки.

Водій автомобіля DAEWOO LANOS збив перехожого на нерегульованому пішохідному переході. За попередньою інформацією, кермувальник на момент ДТП перебував у стані алкогольного сп’яніння. У нього відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю.

За меддопомогою з переломом пальця ноги звернулася до лікарні вісімдсятишестирічна тернополянка. Жінка розповіла, що напередодні, 7 квітня, її збив автомобіль. Нещастя відбулося на нерегульованому пішохідному переході, що на проспекті Злуки. Водій зупинився і підійшов, пропонуючи допомогу. Проте потерпіла запевнила, що все гаразд, і чоловік поїхав.

Вже коли пенсіонерка звернулася до лікарні, правоохоронці почали шукати водія. Особу чоловіка встановили. У скоєному він зізнався і готовий компенсувати потерпілій усі медичні витрати.

Обидві автопригоди внесені в ЄРДР згідно статті 286 ККУ.