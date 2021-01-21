Двоє жінок, віком 64-65 років, отримали переломи, бо впали, послизнувшись.

Як повідомляють в центрі надання екстреної допомоги, 19 січня о 10.46 бригада швидкої виїжджала на вул. Привокзальну в Тернополі, де надавала допомогу 64-річній жінці. Вона, йдучи вулицею, послизнулася, впала й травмувалася. Із переломом та вивихом правого колінного суглоба жінку, після наданої медичної допомоги, доставили у травмопункт, пише Терміново.

Ще один схожий випадок стався 19 січня на вул. Чернівецькій в Тернополі, куди о 19.24 виїжджала бригада швидкої. 65-річна жінка послизнулася у себе на подвір’ї та невдало впала. Із закритим переломом правої плечової кістки її, після наданої медичної допомоги, доставили у травмопункт.