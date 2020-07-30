Автопригоду з потерпілими задокументували поліцейські 29 липня близько 10 години на автодорозі «Тернопіль-Скалат-Борщів-Жванець».

Через недотримання безпечної швидкості та інтервалу мід транспортними засобами, на дорозі зіткнулися автомобіль «Мерседес» та мотоцикл «Вайпер». У результаті пригоди, в лікарню з переломами та травмою голови потрапив водій мототранспорту.

Транспортні засоби поліцейські помістили на арештмайданчик, за фактом події розпочато кримінальне провадження згідно частини 1 статті 286 ККУ.