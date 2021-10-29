За 28 жовтня найбільше було виїздів до пацієнтів із хронічними, особливо серцево-судинними недугами, на нещасні випадки, алкогольні інтоксикації та ДТП, повідомляють у Центрі екстреної медичної допомоги.

Так, 28 жовтня о 16.24 бригада швидкої виїжджала у с. Горинка Кременецького району, на місце ДТП. 58-річна пацієнтка потрапила під колеса вантажівки. Із політравмами, після оперативно наданої медичної допомоги, потерпілу шпиталізовано в університетську лікарню.

28 жовтня о 20.19 бригада швидкої виїжджала у с. Панталиху Теребовлянського району, знову на місце ДТП. Водій авто не впорався із керуванням, з’їхав з дороги і вдарився у причіп вантажівки. Із різаною раною голови, колотою раною лівого плеча, закритою черепно-мозковою травмою потерпілого 1966 р.н.,. після наданої медичної допомоги, шпиталізовано у Теребовлянську райлікарню. Пасажирку легківки,1969 р.н., із переломом правого плеча, після наданої медичної допомоги, теж шпиталізовано у райлікарню.

28 жовтня о 6.54 бригада швидкої виїжджала на ще одне ДТП, що сталося у с. В. Березовиця, на кемпінгу. Водій автівки зіткнувся з машиною комунального спецтранспорту, після чого авто відкинуло у стовп. Із закритою черепно-мозковою травмою, закритою травмою грудної клітки, травмою носа 35-річного потерпілого, після наданої медичної допомоги, доставлено у райлікарню.