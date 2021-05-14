Перелом щелепи та інші травми: в аваріях на Тернопільщині постраждали п’ятеро людей

Минулої доби побільшало викликів “швидкої” на різні нещасні випадки, побутові травмування, побиття та ДТП.

Про це повідомляють у Центрі екстреної медичної допомоги.

Так, 13 травня о 15.44 районна бригада швидкої виїжджала у с. Лішня Кременецького району , на місце ДТП. 63-річний водій не впорався із керуванням та врізався у дерево. Унаслідок удару чоловік отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та відкритий перелом нижньої щелепи. Постраждав й 52-річний пасажир цього авто, який отримав забої грудної клітки, тазу та забійну рану лобної ділянки голови. Після оперативно наданої медичної допомоги обох потерпілих шпиталізовано у Кременецьку райлікарню.

О 22.49 районна бригада швидкої виїжджала у с. Якимівці Лановецького району, знову на місце ДТП. Унаслідок зіткнення двох автівок постраждали двоє пацієнтів. Чоловіка 1986 р.н., із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, закритим переломом кісток носа, у стані алкогольного сп’яніння, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано у Лановецьку райлікарню. Чоловіка 1987 р.н., із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, розсіченою раною підборіддя, у стані алкогольного сп’яніння, після наданої допомоги, теж шпиталізовано у Лановецьку райлікарню.

О 1.28 бригада швидкої виїжджала на вул. С.Бандери, знову на місце ДТП. Унаслідок зіткнення двох авто, «Хонда» та «Мерседес», постраждав 25-річний водій однієї із них. Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та забоями колінних суглобів потерпілого, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано у лікарню швидкої допомоги.