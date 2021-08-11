Перелом щелепи і забої: на Тернопільщині молоду жінку побили під час відпочинку

Із заявою про побиття в Кременецький відділ поліції, а також до райлікарні 10 серпня звернулася жителька Почаєва, 1998 року народження. Жінка повідомила, що її під час відпочинку побив знайомий.

У ході проведення слідчо-оперативних заходів стало відомо, що потерпіла ще 8 серпня разом з подругою, співмешканцем та спільним товаришем відпочивали на ставку, що на території Хутора Вірля.

Компанія розпивала спиртні напої. Між знайомим та жінкою виник конфлікт під час якого чоловік почав бити її рукою по обличчю та тілу. До лікарні вона звернулася лише через день.

Медики констатували у потерпілої перелом щелепи та забої шиї й грудної клітки. Після надання меддопомоги її відпустили додому. Особу підозрюваного встановили. У скоєному чоловік зізнався.

Даний факт працівники поліції внесли в ЄРДР згідно із ч.1 ст.122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає виправні роботи на строк до двох років або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.