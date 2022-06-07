Злочин проти безпеку руху задокументували працівники Тернопільського районного відділу поліції вчинений щодо мешканця міста. Проводяться оперативні заходи, аби розшукати винуватців.

Як встановили поліцейські, подія трапилася в одному із парків обласного центру. Хлопець їхав на велосипеді, коли раптово виїхало двоє незнайомців на електросамокатах. Аби уникнути зіткнення, тернополянин різко загальмував та впав. Як наслідок, потерпілий отримав тілесні ушкодження у вигляді переломів обох рук та тазу. Натомість винуватці, втекли з місця події.

Слідчі кваліфікували даний злочин за частиною 1 статті 291 Кримінального кодексу України (порушення чинних на транспорті правил).

Правоохоронці звертаються до велосипедистів й водіїв електросамокатів, з проханням дотримуватися правил дорожнього руху. Адже незважаючи на те яким видом транспорту ви керуюче, ви маєте бути уважними, правосвідомими й не наражати інших учасників на небезпеку. Необхідно їздити у спеціально відведених місцях та на смугах.