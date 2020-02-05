З переломом ноги, ключиці, травмами ребер та в травматичному шоці в лікарню потрапив дев’ятнадцятирічний студент чортківського навчального закладу.

Ушкодження хлопець отримав в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилась 3 лютого близько 18:00 у райцентрі.

За попередньою інформацією, потерпілий переходив проїжджу частину дороги у невстановленому місці.44-річний водій автомобіля Audi стверджує, що не помітив перехожого та не встиг вчасно загальмувати, оскільки юнак вийшов із-за зустрічного транспортного засобу.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Водій попередньо тверезий. У нього відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю. Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до статті 286 ККУ, повідомляють у поліції.